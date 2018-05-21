"Урал" подтвердил назначение Парфенова на пост главного тренера

"Урал" на своем официальном сайте подтвердил назначение Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды. При этом, как и сообщалось ранее, Александр Тарханов, возглавлявший "Урал" в прошлом сезоне, переведен на должность советника президента клуба по спортивной части.
– Футбольный клуб "Урал" выражает Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды, – говорится в сообщении "Урала". – Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле.
awko36
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15:08