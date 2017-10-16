Дмитрий Парфенов: "Тосно" приехал к "Амкару", чтобы сражаться"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов отметил, что его команда рассчитывает на победу в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром". Он подчеркнул, что пауза на матчи сборных получилась весьма продолжительной.

– Дома готовились. Надеюсь, что хорошо это сделали. А игра покажет, насколько готовы на самом деле, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Почти все в строю. Только у двух человек небольшие травмы. Приехали сражаться, играть и двигаться дальше.

Сложно сказать, вовремя случилась эта пауза или нет. Она составила 16 дней. А через 20 дней будет еще одна такая же пауза. Слишком много времени без игр получается.

Трансляция матча "Амкар" - "Тосно"