Дмитрий Парфенов: "Ключевой момент игры? То, что мы в премьер-лиге"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 15-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) отметил, что тосненцам сложно вести игру первым номером. По его словам, его команде повезло в сегодняшней встрече.

- Нам тяжело доминировать, - сказал Парфенов во флеш-интервью. - Мы понимали после игр ФНЛ, что с "Динамо" сложно играть. Молодцы, что дотерпели. Нам повезло, но раньше были матчи, где нам не везло. Сегодня могли на контратаках забить еще.

Ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем.

Трансляция матча "Динамо" – "Тосно"