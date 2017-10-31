Дмитрий Комбаров: "Спартак" – это моя команда"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что свое будущее связывает исключительно с красно-белыми. По его словам, по окончании карьеры он хочет работать в клубе.

– Месяц назад вы продлили контракт со "Спартаком" до 2020 года, а еще провели за клуб 200-й матч в чемпионате России – больше только у Егора Титова. Когда семь лет назад возвращались из "Динамо", о таком и не мечтали?

– Сначала о таком действительно даже не думал, но со временем появилось желание остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе уже в какой-нибудь другой роли.

– В какой, например?

– Об этом пока рано говорить. Вариантов много, но это дальние мечты. Главное, что "Спартак" – это моя команда, в которой я вырос и воспитался. Пока просто хочу играть за эту команду. И выиграть еще титулы, чтобы снова пережить те эмоции, которые мы испытали, став чемпионами.

– Самый приятный эпизод за эти годы – финальный свисток матча "Зенит" – "Терек"?

– Много чего было, но это точно один из самых запоминающихся. (Филипп ПАПЕНКОВ)