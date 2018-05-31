17:02 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "У меня есть варианты по тренерской работе"

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко сказал, что надеется начать тренерскую карьеру со следующего сезона.

– Сейчас у меня учеба, но уже есть кое-какие варианты. Конкретики 100-процентной нет, но наметки есть, и я ими очень серьезно занимаюсь.

– РФПЛ или ФНЛ?

– Пока не могу сказать, извините.

– Когда у вас будет лицензия PRO?

– В декабре, а сейчас у нас идет сессия. Занимаюсь ей.

– То есть в сезоне-2018/19 мы можем вас ждать на скамейке одной из команд?

– Я на это надеюсь, - сказал Кириченко. (Андрей СИЗЯКИН)

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/dmitriy-kirichenko-kazhetsya-rossiya-pokazala-svoy-maksimum-1415676/

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grroznyi85

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