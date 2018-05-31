Дмитрий Кириченко: "У меня есть варианты по тренерской работе"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко сказал, что надеется начать тренерскую карьеру со следующего сезона.
– Сейчас у меня учеба, но уже есть кое-какие варианты. Конкретики 100-процентной нет, но наметки есть, и я ими очень серьезно занимаюсь.
– РФПЛ или ФНЛ?
– Пока не могу сказать, извините.
– Когда у вас будет лицензия PRO?
– В декабре, а сейчас у нас идет сессия. Занимаюсь ей.
– То есть в сезоне-2018/19 мы можем вас ждать на скамейке одной из команд?
– Я на это надеюсь, - сказал Кириченко. (Андрей СИЗЯКИН)
Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/dmitriy-kirichenko-kazhetsya-rossiya-pokazala-svoy-maksimum-1415676/
grroznyi85
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