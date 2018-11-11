Дмитрий Кириченко: "Мне грех жаловаться на дебют"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0). По его словам, подопечные хорошо сыграли в обороне.

- В первом тайме у "Спартака" было один-два опасных момента, перекладина, мы не могли хорошенько распорядиться мячом, в контратаках не смогли хладнокровно отдать последний пас. Второй тайм практически в обороне сыграли, не дали ничего создать "Спартаку", добавили хладнокровия и забили два мяча.

Качественно отыграли в обороне. Оборона – основополагающая вещь.

- Мог ли ваш дебют сложиться более удачно?

- Это удачный результат, грех жаловаться, очень хороший счет.

- На ваш взгляд в чем сейчас главная слабость "Спартака"?

- Я не хотел бы обсуждать этот вопрос, он не в моей компетенции, неэтично обсуждать.

- Каково наконец стать главным тренером?

- Пока я еще исполняющий обязанности главного тренера. Я еще в прошлом году был готов стать главным тренером, это не в Уфе было. Ситуация сложилась так, не будем обсуждать. Любой главный тренер, если у него есть амбиции, он хочет стать главным тренером, в том числе и я.