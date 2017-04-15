Дмитрий Кириченко: "Да, "Ростов" не забивает, но и не пропускает"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отказался оценивать работу судейской бригады. Специалист подчеркнул, что команда в минувшей встрече практически не создала явных голевых моментов.

– Почему ваша команда мало забивает?

– Если бы мы точно знали, почему не забиваем, то у нас не было бы никаких проблем. Это очень тонкий вопрос. Сегодня мы практически не создали явных голевых моментов.

– Говоря о матче со "Спартаком", не будет ли это давить на вас психологически?

– Нет никакого психологического барьера. Мы находимся в группе команд, которые претендуют на Лигу Европы. Мы будем бороться. И со "Спартаком" будем играть. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем, к счастью.

– Что скажете по сегодняшнему судейству?

– Не хотел бы его оценивать. Находясь у бровки, всего не видишь. В концовке была непонятная ситуация с Кудряшовым. У него перелом носа. Сейчас нет больших претензий, но, возможно, они появятся после просмотра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)