Дмитрий Хомуха: "Витинью не очень подходил ЦСКА. Его продажа – верное решение"

Главный тренер юношеской сборной России, бывший хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха не считает потерей уход из армейского клуба нападающего Витинью. 24-летний форвард продолжит карьеру во "Фламенго"​.

– Уверен, что вместо Витинью найдут футболиста, который будет играть более результативно, – говорит Хомуха. – Трансферное окно открыто еще месяц и, думаю, что будет приглашен легионер.

– Как строить игру ЦСКА в атаке без Витинью?

– Не считаю уход этого футболиста большой потерей. Как только наступали сложные матчи, в которых было необходимо демонстрировать бойцовские качества, он всегда уходил в тень. По этим параметрам Витинью не очень подходил ЦСКА. Наш чемпионат отличается тем, что любая команда может навязать сопернику единоборства, а в тяжелых встречах бразилец всегда терялся.

– Это настолько принципиально?

– С моей точки зрения, это один из важнейших факторов. Хотя Витинью недоставало не то что бойцовских качеств – участия в оборонительных действиях, когда команде это требуется. Нападающий не справлялся именно с этой функцией.

– Получается, его продажа – это правильный шаг.

– Если ЦСКА получил деньги, которые устраивают клуб, это абсолютно верное решение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)