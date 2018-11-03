Дмитрий Хохлов: "Рауш подвел команду"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) заявил, что защитник Константин Рауш сыграл недисциплинированно. Он был удален на 80-й минуте встречи.

- Разочарован первым таймом - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы так не планировали играть, глубоко прижались, опорная зона села, будто бы играли в шесть защитников. Негативные эмоции по первому тайму, а второй был чуть лучше.

В перерыве говорил на повышенных тонах. Упустили победу? Не хотел бы рассуждать на эту тему: и у нас, и у ЦСКА были моменты. Рауш недисциплинированно сыграл. Он подвел команду. Играть в меньшинстве тяжело.

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