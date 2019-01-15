Дмитрий Хохлов: "Ради "Динамо" Юсупов пошел на серьезное понижение в зарплате"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание первого новичка зимней трансферной кампании – полузащитника Артура Юсупова​, сообщает официальный сайт московского клуба.

– С удивлением узнал, что ряд динамовских болельщиков негативно отнеслись к тому, что мы подписали Артура Юсупова. Артур – динамовец, он вырос в этом клубе, делал в нем первые шаги в профессиональном футболе. Отдельно подчеркну три момента. Первое – Юсупов покинул в свое время "Динамо" не по личной инициативе. Второе – ради прихода к нам он пошел на серьезные уступки, в частности на довольно серьезное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в "Ростове". Наконец, третье – его подписание произошло по инициативе нашего тренерского штаба. Артур – качественный футболист, который добавит нам вариативности в центральной зоне. Плюс я лично его очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны, понимаю, какую пользу он может принести команде и как человек, и как футболист. Мы рады, что Артур с нами. Это тот игрок, который однозначно поможет "Динамо", – приводит слова Хохлова пресс-служба московского клуба.

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