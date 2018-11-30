Дмитрий Хохлов: "Ничья на табло, результат справедливый"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарий после гостевого матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1).

– Ничья на табло, значит, результат справедливый, – заявил Хохлов. – Сегодня была тяжелая игра без обилия голевых моментов. "Динамо" реализовал один момент из трех, а казанцы грамотно использовали свои стандарты. Степень серьезности травмы защитника Владимира Рыкова? Будет обследование и оно все покажет. Решили выпустили молодежь во втором тайме, потому что необходимо было играть активнее на флангах. Менять нападающего Евгения Луценко не было смысла. Посчитали, что эти замены будут эффективнее.

"Рубин" набрал 22 очка и расположился на 8-м месте в турнирной таблице. "Динамо" с 17 баллами занимает 12 строчку.