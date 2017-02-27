Дмитрий Ефремов: "Предложения из Китая и "Спартака" даже не рассматривал бы"

Защитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, арендованный у ЦСКА, рассказал, какой он видит свою карьеру через пять лет. По его словам, он не перешел бы в чемпионат Китая и не принял бы предложение от "Спартака".

- Надеюсь, мне удастся закрепиться в основном составе ЦСКА, выиграть со столичным клубом различные турниры, а также постоянно участвовать в Лиге чемпионов, - цитирует ТАСС Ефремова. - А дальше, если все будет хорошо, можно поиграть и в серьезном европейском клубе.

Из Китая предложение не принял бы даже за большие деньги, я еще хочу поиграть в Европе. От "Спартака" тоже бы даже не рассматривал, потому что в душе я армеец.