Дмитрий Баринов: "Постараюсь доказать Семину, что готов выступать в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Дмитрий Баринов в преддверии матча отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Австрии заявил, что россияне могут победить, если продемонстрируют максимум своих способностей. Игра пройдет 6 сентября на "Арене Химки". Россияне уже не имеют шансов на выход в финальную часть турнира.

– Если мы покажем свой лучший футбол, то победим австрийцев, – цитирует "Р-Спорт" Баринова. – Это хорошая сборная, но дома при своих болельщиках мы будем играть на победу. Тренировки перед матчем с Австрией проходят в обычном режиме, занимаемся с полной самоотдачей, никто не халтурит. В оставшихся матчах будем играть только на победу.

Я всегда играю с полной самоотдачей, без разницы, клуб это или сборная. Хочется побыстрее уже заиграть в "Локомотиве". Надеюсь, что главный тренер Юрий Павлович Семин будет следить за матчем с Австрией. Постараюсь сыграть хорошо и доказать Юрия Павловичу, что готов выступать в основе команды.