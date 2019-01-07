Дмитрий Аленичев: "Ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из Красноярска"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" оценил перспективы своей команды в весенней части чемпионата. У красноярцев - пять очков отставания от 15-го места, шесть от 14-го и 10 – от 12-го. При этом сибирякам предстоит сыграть в гостях со "Спартаком", "Локомотивом", "Зенитом", а также "Арсеналом" и "Крыльями Советов".

– Знаю, что часть болельщиков смирилась с тем, что команда вылетит, но я бы на их месте так не думал. Случалось, что отыгрывали и не такое отставание – как в верхней части таблицы, так и в нижней. Все еще впереди, – заметил Аленичев. – Весенняя часть чемпионата не такая сверхтяжелая, какой может показаться. Да, против "Спартака", "Локомотива", "Зенита" всегда непросто. Но, как показывает практика, команды из нижней части таблицы могут добиваться результата в матчах с такими соперниками. С "Крыльями" же и "Арсеналом" сыграем на выезде в марте, когда футболисты еще не будут находиться в оптимальных кондициях. Это касается всех, поэтому в таких встречах возможно все. Решающие игры предстоят в апреле и мае, когда у нас четыре домашних матча с "Анжи", "Динамо", "Оренбургом" и "Уфой". Вот тогда допускать осечки нельзя.

– В какой-то момент пропадала вера в благополучный исход турнира? Случались тяжелые психологические ситуации, когда опускались руки?

– Конечно. Были игры, которые складывались хорошо – за исключением результата. В голову лезли разные мысли, кроме одной – все бросить и уехать из Красноярска. Тяжело на душе бывало. Но есть верный рецепт – с утра проанализировать все и работать дальше. Проще простого все бросить после неудач. Но чемпионат длинный, я отдаю себе отчет в том, что все можно исправить. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – скоро в "СЭ", первая часть разговора – здесь.