Дмитрий Аленичев: "Енисей" не забил в двух матчах, но нас должно прорвать"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев назвал заслуженной победу "Ахмата" (1:0) во втором туре чемпионата России. По его словам, игра команды во втором тайме в меньшинстве понравилась.

– Непросто говорить, когда целый тайм играешь в меньшинстве, - приводит пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. - У “Ахмата” заслуженная победа. В первой половине матча у нас не клеилась игра. Считаю, что во втором тайме, даже в меньшинстве, играли лучше. Были достаточно острые моменты, у "Ахмата", в свою очередь, тоже, когда они попадали в перекладину. Да, они могли выиграть с более крупным счетом, но и мы могли сравнять, поэтому все справедливо. Хочу поздравить "Ахмат" с заслуженной победой. Мы начали сезон с двух поражений. Играли с "Зенитом" дома, с "Ахматом" в Грозном – прекрасно понимали, что нас ждет. Благодарю ребят за тот характер, который они проявили на протяжении именно второго тайма.

– Дмитрий Анатольевич, первый исторический мяч в премьер-лиги "Енисея" еще не случился. Может, ребята волнуются?

– Надеюсь, что голы придут. Думаю, действительно присутствует некое волнение в наших действиях. Хотя, с другой стороны, у нас практически все футболисты, которых мы взяли, имеют опыт игры в премьер-лиге. И не забили в двух матчах. Меня это немного побеспокоило, конечно. Но, надеюсь, что нас должно прорвать!