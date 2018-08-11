Директор "Енисея" - об ошибках арбитров в матче с ЦСКА: "Бог им судья"

Директор "Енисея" Денис Рубцов после матча третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:1) отказался комментировать работу бригаде арбитров во главе с Романом Галимовым, который поставили пенальти в пользу армейцев и не засчитали гол Артура Саркисова.

- Бог им судья арбитрской бригаде. Вот такая реакция от клуба будет, больше ничего. У нас есть для этого начальник команды, есть заместители, которые этим занимаются. Не комментирую судейство. Я доволен своей командой. Ребята, которые играли, молодцы. Им большое спасибо за это. И за поддержку болельщикам спасибо, которые приехали в Тюмень, - сказал Рубцов. (Арман МКРТЧЯН)

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