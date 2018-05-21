Директор "Енисея": " Несколько сотен людей вышли на улицы в Красноярске. Выход в РФПЛ – большое событие для города"

Директор красноярского "Енисея" Денис Рубцов в интервью "СЭ" рассказал о выходе команды в РФПЛ. Накануне "Енисей" уступил "Анжи" (3:4) во втором стыковом матче, но по сумме двух встреч добился путевки в премьер-лигу.

– У "Анжи" очень хорошая команда, духовитая, с характером. Так что мы прекрасно понимали, что ничего не было решено после первого матча (3:0), – отметил Рубцов. – Все решалось в ответной встрече, к счастью, вы вышли.

– Красноярск гулял всю ночь?

– Да, матч по красноярскому времени закончился в три ночи. Несколько сотен людей вышли на улицы – смотрел видео. А мы с командой находимся еще в Махачкале. Конечно, это большое событие для города. Красноярский край является достаточно серьезным субъектом Российской Федерации, в экономическом плане очень силен. Так что я очень рад, что у нас получилось выйти в РФПЛ. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым и команда у нас просто отличные! Все ребята – бойцы, все этого хотели!

– Часто Красноярск ассоциируется с хоккеем с мячом. Выход "Енисея" в РФПЛ поднимет престиж футбола в городе?

– В любом случае, футбол – спорт номер один. Это даже не обсуждается. Но есть же традиции в нашем крае – у нас очень сильные хоккеисты, борцы. Но футбол – это футбол, бессмысленно его сравнивать его с другими видами спорта. (Игорь НОВИКОВ)