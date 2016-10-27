17:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Есть шанс, что скоро сыграю"

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Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов отметил, что в скором времени может выйти на поле в составе казанской команды. По словам россиянина, на протяжении последних семи дней он тренируется в общей группе.

– Летом у меня действительно была травма, но я уже неделю тренируюсь с командой, – приводит "Р-Спорт" слова Билялетдинова. – Есть шанс, что скоро сыграю.

Ранее главный тренер "Рубина" Хави Грасия заявил, что не обладает информацией по поводу сроков восстановления Билялетдинова. По словам специалиста, он не имеет прямого контакта с 31-летним полузащитником. В текущем сезоне хавбек не провел за "Рубин" ни одного матча из-за имевшихся травм.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161027/1111411642.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Burzew

где?! Кому ты нужен, убогий?!

18:49

zega

Как игрок "сдулся" до такой степени, что никому не нужен(только отец говорит что ему не дают играть, а то бы всех порвал), такая же история как у Широкоффа, который тоже стал никому не нужен и тоже чтоб его не забыли начал пиариться в СМИ.

18:44

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