Динамовец Терехов вернулся в общую группу после травмы

"Динамо" начало подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России со "Спартаком", который пройдет 13 мая, в воскресенье (начало в 14.00).

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе бело-голубых, к тренировкам в общей группе приступил 19-летний полузащитник Антон Терехов, который восстановился после операции по поводу травмы крестообразной связки колена, полученной во встрече 18-го тура с "Амкаром" (1:2). При этом с красно-белыми хавбек не сыграет. Кроме того, из-за дисквалификации на поле не выйдет защитник Григорий Морозов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)