"Динамо" завершило год крупной победой над "Уралом"

"Динамо" обыграло "Урал" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

В первом тайме у хозяев забивали Жоаузинью и Евгений Луценко. Во второй половине динамовцам удалось забить еще два мяча - отличились Абдул Азиз Тетте и Алексей Козлов.

"Динамо" набрало 20 очков и на данный момент занимает 11-е место. У "Урала" 22 очка и восьмая позиция.

В следующем туре, который состоится в начале марта 2019 года, "Урал" примет "Зенит", а "Динамо" на выезде сыграет с "Уфой".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:0 (2:0)

Голы: Жоаузинью, 12 (1:0). Луценко, 44 (2:0). Тетте, 61 (3:0). Козлов, 72 (4:0).

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Евгеньев, Соснин, Тетте, Черных (Грулев, 70), Жоаузинью, Рауш (Морозов, 76), Луценко (Марков, 67).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65).

Предупреждения: Брызгалов, 39. Ильин, 41. Жоаузинью, 84.

Судьи: Москалев (Воронеж). Абусуев (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).

9 декабря. Химки. Стадион "Арена Химки".

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