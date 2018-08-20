"Динамо" - "Уфа": новичок уфимцев Бизяк сыграет с первых минут

Стали известны составы "Динамо" и "Уфы" на матч 4-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится новичок клуба из Башкирии Ловро Бизяк.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Жоаузинью, Соу, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные - Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев.

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе, Йокич, Кротов, Пауревич, Обляков, Карп, Бизяк.

Запасные - Шелия, Чернов, Аликин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Неделчару, Засеев, Ванек, Салатич, Сысуев, Игбун.

"Динамо" - "Уфа": чемпионат России по футболу, 4-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 по московскому времени