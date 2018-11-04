"Динамо" потеряло Соу до конца года

Полузащитник "Динамо" Самба Соу пропустит оставшиеся матчи команды в чемпионате России в текущем календарном году. 29-летний малиец был заменен на 17-й минуте субботнего матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

– Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет, – приводит ТАСС слова главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили.

Соу выступает за "Динамо" с начала сезона-2017/18. В составе бело-голубых он провел 37 игр во всех турнирах. В текущем чемпионате России Соу сыграл 12 матчей и отметился голевой передачей.

"Динамо" после 13 туров набрало 15 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Следующий матч бело-голубые проведут 10 ноября на выезде с "Ростовом". До конца календарного года подопечные Дмитрия Хохлова также сыграют с "Енисеем", "Рубином" и "Уралом".

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