"Динамо" пока не отпускает Ташаева. Он может перейти в "Спартак" в июле

Как стало известно "СЭ", полузащитник Александр Ташаев, который 4 июня написал заявление об увольнении из "Динамо", пока не может покинуть команду.

По всей видимости, бело-голубые будут еще месяц платить ему зарплату и расторгнут с ним контракт через 30 дней согласно трудовому договору.

В таком случае в начале июля либо сам хавбек заплатит сумму отступных, указанную в его соглашении с "Динамо" (1,5 миллиона евро), и станет свободным агентом, либо это сделает клуб, который захочет его приобрести. На сегодня основной претендент на Ташаева – "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ташаев написал заявление об увольнении из "Динамо" //

В профсоюзе футболистов прокомментировали намерение Ташаева расторгнуть контракт с "Динамо"