"Динамо" отправилось на сбор в Турцию

"Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Белеке (Турция), информирует пресс-служба бело-голубых. Сегодня у кломанды запланировано первое тренировочное занятие.

На сбор отправились 26 футболистов: вратари Шунин, Лещук, Зириков, Седов и полевые Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичев, Грулев, Жоаозинью, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич, Панченко, Марков, Луценко

Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.