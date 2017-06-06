"Динамо" обсуждает детали ухода Дьякова

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин не стал говорить об интересе бело-голубых к защитникам Тарасу Михалику и Тони Шуньичу. Также он отметил, что клуб ведет переговоры о прекращении сотрудничества с защитником Виталием Дьяковым. 28-летний футболист в минувшем сезоне провел 14 матчей в "Томи" и забил один мяч.

– "Динамо" хочет расторгнуть контракт с Виталием Дьяковым в одностороннем порядке. Верно?

– Мы обсуждаем детали с его представителем, который ищет ему дальнейший вариант трудоустройства.

– Все же клуб планирует его продать или расторгнуть контракт?

– Не готов сейчас раскрыть детали процесса.

– В СМИ сообщалось об интересе к Тарасу Михалику и Тони Шуньичу. Какова вероятность, что эти футболисты окажутся в команде?

– Пока не готов комментировать трансферы. Через пару дней все узнаете. (Павел ГУРЕВИЧ)