"Динамо" начало переговоры с Ташаевым о новом контракте

Представитель полузащитника "Динамо" Александра Ташаева Алан Агузаров подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с хавбеком. Также он подчеркнул, что Ташаев хочет остаться в столичной команде.

– Контракт Ташаева с "Динамо" заканчивается летом 2018 года, – сказал Агузаров. – И только сейчас клуб вышел на нас с предложением о новом договоре. Поэтому можно сказать, что переговоры находятся в начальной стадии, а сроки и другие условия пока не обсуждались. Для Ташаева, безусловно, приоритетом является остаться в "Динамо". Тем более после того, как команду возглавил Хохлов, который дал многое Ташаеву в молодежной команде бело-голубых. Конечно, на него есть спрос в чемпионате России. Но для нас приоритетная цель – остаться в "Динамо". (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что 23-летний Ташаев является воспитанником бело-голубых и выступает за основную команду с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах премьер-лиги, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.