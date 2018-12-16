19:21 | Футбол — РПЛ

"Держитесь, мы с вами!" Воронин поддержал Кокорина и Мамаева

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Бывший нападающий "Динамо"  Андрей Воронин поддержал форварда "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева.

- Ребята, держитесь, будьте сильными! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится, и вы будете опять со своими семьями. Вы будете радовать миллионы болельщиков своей игрой. Держитесь, мы с вами! - сказал Воронин в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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