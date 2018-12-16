"Держитесь, мы с вами!" Воронин поддержал Кокорина и Мамаева

Бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Ребята, держитесь, будьте сильными! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится, и вы будете опять со своими семьями. Вы будете радовать миллионы болельщиков своей игрой. Держитесь, мы с вами! - сказал Воронин в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь