Дерби ЦСКА - "Спартак" судит Владимир Сельдяков

Назначены судьи и инспекторы на матчи 6-го тура чемпионата России. Дерби ЦСКА - "Спартак" в субботу, 12 августа, рассудит арбитр из Балашихи Владимир Сельдяков, сообщает сайт РФС.

12 августа (суббота)

"Уфа" – "Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА – "Спартак": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Анжи" – "Динамо": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

13 августа (воскресенье)

"СКА-Хабаровск" – "Рубин": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Локомотив" – "Тосно": судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Зенит" – "Ахмат": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Краснодар" – "Амкар": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

14 августа (понедельник)

"Арсенал" – "Урал": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).