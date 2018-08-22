Денисов и Антон провели первую тренировку в составе "Крыльев"

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 5-го тура чемпионата России против "Енисея", сообщает пресс-служба самарцев. В занятии приняли участие новички команды – полузащитник Паул Антон и защитник Виталий Денисов, а также игрок обороны Агустин Рохель, контракт с которым еще не подписан.

Напомним, румынский хавбек подписал с "Крыльями" полноценный контракт сроком на 3 года. Соглашение узбекистанского игрока обороны является арендным и рассчитано на один сезон. Уругваец, в свою очередь, заключит четырехлетний контракт с самарцами в ближайшее время.