16:18 | Футбол — РПЛ

Денисов и Антон провели первую тренировку в составе "Крыльев"


"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 5-го тура чемпионата России против "Енисея", сообщает пресс-служба самарцев. В занятии приняли участие новички команды – полузащитник Паул Антон и защитник Виталий Денисов, а также игрок обороны Агустин Рохель, контракт с которым еще не подписан.

Напомним, румынский хавбек подписал с "Крыльями" полноценный контракт сроком на 3 года. Соглашение узбекистанского игрока обороны является арендным и рассчитано на один сезон. Уругваец, в свою очередь, заключит четырехлетний контракт с самарцами в ближайшее время.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16409

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