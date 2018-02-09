Денис Терентьев: "Возвращение в "Зенит" - это вызов для меня"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отметил, что не согласился бы перейти в другой клуб из "Ростова" летом 2017 года. По его словам, питерский клуб является для него особенным.

– Это для меня определенный вызов, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Терентьева. - Если бы мне предложил переход любой другой российский клуб, я бы сто раз подумал, и, может быть, пожалел. Но когда зовет "Зенит"... Лично для меня это особенный клуб. Если бы я этот вызов не принял, я бы еще больше жалел, хотя и сейчас не жалею. Для меня это особенное решение. С семи лет я начал играть в "Смене". Помню, как мы приходили в буфет, где тетя Виолетта кормит тебя сосисками, слушали радио – как там наши играют? Помню атмосферу, когда идешь на стадион с отцом, садишься в троллейбус и люди вокруг искренне радуются. Сама атмосфера тогда была радужнее и искреннее.

Отметим, Терентьев в этом сезоне провел 8 матчей в составе "Зенита" во всех турнирах.