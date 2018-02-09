Денис Терентьев: "Возвращение в "Зенит" - это вызов для меня"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отметил, что не согласился бы перейти в другой клуб из "Ростова" летом 2017 года. По его словам, питерский клуб является для него особенным.
– Это для меня определенный вызов, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Терентьева. - Если бы мне предложил переход любой другой российский клуб, я бы сто раз подумал, и, может быть, пожалел. Но когда зовет "Зенит"... Лично для меня это особенный клуб. Если бы я этот вызов не принял, я бы еще больше жалел, хотя и сейчас не жалею. Для меня это особенное решение. С семи лет я начал играть в "Смене". Помню, как мы приходили в буфет, где тетя Виолетта кормит тебя сосисками, слушали радио – как там наши играют? Помню атмосферу, когда идешь на стадион с отцом, садишься в троллейбус и люди вокруг искренне радуются. Сама атмосфера тогда была радужнее и искреннее.
Отметим, Терентьев в этом сезоне провел 8 матчей в составе "Зенита" во всех турнирах.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-09-denis-terentev-pomnyu-kak-khodil-na-petrovskiy-slushal-matchi-po-radio-i-khodil-v-bufet-smeny-gde-te.htm
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:40
Красно Белый Питер
Оно и видно!Полировать скамейку запасных! До тебя двое было уже,недавно третий добавился! В итоге сам доплатил что бы другой вызов принять и свалить побыстрее!
19:44
npokypop_6apcyk
Вот так Зенит поступает со своими воспитанниками. Терентьев с детства находился в системе Зенита, но шансов закрепиться в основе не получил. Молодец, что не сдался, пробился в премьер-лигу через Ростов, только обратно в Зенит пошёл зря. Своих воспитанников там держат в лучшем случае на скамейке. В основе их нет.
19:26
zega
Бомж, он и в Африке бомж.
19:08
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
пижон еще тот
19:03