Денис Шпилев: "В ПФЛ судьи получают 12 тысяч рублей, в ФНЛ - 35, в премьер-лиге - 90"

Завершивший карьеру в конце октября арбитр Денис Шпилев рассказал, что принятое им решение об уходе из футбола далось с трудом, информирует "БелПресса". По мнению бывшего судьи, арбитры дорожат своей работой.
- Возраст еще позволяет вам судить в ФНЛ. С чего вдруг решили закончить? Поздравлять вас с этим или нет?
- Это решение далось с трудом. Я амбициозный, барахтаться на одном уровне - не мое. Работе надо больше внимания уделять, много проектов его требуют. Так что не знаю, поздравлять или нет.
- В инспекторы матчей не пойдете?
- Нет, надо уделять внимание областным соревнованиям. С судейством там не все так гладко. Так что буду инспектором, делегатом на областном уровне.
- Сколько получают судьи?
- Во втором дивизионе - 12 тысяч рублей в поле и 6 тысяч - ассистенты, 35 и 17,5 - в ФНЛ, 90 и 45 - в РФПЛ. Каждый арбитр дорожит своей работой и получает неплохие деньги по меркам провинциальных городов. И каждый хочет получать назначение из тура в тур. Поэтому все стараются работать хорошо и прекрасно понимают, что если не назначишь очевиднейший пенальти, то будешь на некоторое время отстранен.
- Все-таки бывают же явные ошибки.
- Мы же люди. Там не добежал, там не увидел... Бывает, затмение происходит. Может, на фоне усталости, другой ракурс... Вроде хочешь свистнуть, а ассистент говорит, что все нормально. Зарплату нам такую и сделали, чтобы не было предвзятости. Допустишь грубую ошибку - месяц точно пропустишь. Да еще и в зависимости от ошибки будут думать, когда вернуться к твоей кандидатуре. Тем более с такой жесткой системой оценки работы.
- Какой системой?
- Сейчас без двоек невозможно. Дал или не дал ошибочно пенальти - двойка, не дал красную карточку - двойка, не дал вторую желтую - двойка. Если допустил результативную ошибку - двойка. Например, ошибочно назначил штрафной удар, а после него забили. Думаю, что каждый арбитр отбывал дисквалификацию и возвращался. Я так месяц пропустил: не назначил пенальти в Воронеже.
Дополнительная информация
https://www.belpressa.ru/news/category/sport/news/opyat-shpilyov-priehal-pochemu-sudya-iz-belgoroda-zavershil-kareru-v-futbolnoj-nacionalnoj-lige15258/
Levbereg
Я думал они больше зарабатывают официально. А сколько в месяц при этом проводят матчей в среднем? Кто нибудь в курсе? Например, Егоров, Карасев, Лапочкин, Иванов?
15:46