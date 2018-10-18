18:31 | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков: "Я хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опроверг информацию, согласно которой, он обратился в клуб с требованием вернуть его в основной состав. 

- По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил, - написал Глушаков в Твиттере. - Те кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за вами внимательно. 

 

Ранее Sport24.ru сообщил, что Глушаков обратился в "Спартак" с требованием вернуть его в основной состав команды. Источник отмечал, что игрок может обратиться в палату по разрешению споров РФС.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил Глушакова от основного состава 18 сентября. Игрок тренируется с молодежной командой "Спартака".

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