Денис Глушаков остался капитаном "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков остался капитаном команды на новый сезон. Хавбек защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2016 году получил капитанскую повязку.

"Я горд носить капитанскую повязку "Спартака". Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016/17. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!" – написал Глушаков в Инстаграме.