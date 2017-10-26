Денис Глушаков: "Буду ли я играть только за "Спартак"? Не хочу ничего загадывать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не хочет загадывать, будет ли он выступать в составе красно-белых до конца жизни. По словам полузащитника, он будет играть в футбол, пока колени не сотрутся.

– Не хочу ничего загадывать. Я не знаю, как сложится жизнь завтра и какое у меня будет здоровье, – приводит "Спорт день за днем" слова Глушакова. – Буду играть, пока колени не сотрутся. А номер восемь мне просто нравится. Как Владимир Маминов передал мне этот номер в 2009 году, так и по сей день я с ним не расстаюсь.

– А не думаете стать тренером в будущем?

– Я сейчас на него и учусь в ВШТ в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, еще годик поучимся и получим категорию А. Это дает право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге.

– То есть легко сможете после завершения карьеры уйти из "Спартака"?

– Нужен опыт работы в маленьких клубах. Дмитрий Аленичев тренировал тульский "Арсенал" в свое время, потом перешел в "Спартак", Андрей Тихонов начинал с "Крыльев Советов" – это нормально, надо начинать с малого.