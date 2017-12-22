17:00 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Денис Давыдов женился

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в Инстаграме сообщил о своей свадьбе. Жену 22-летнего форварда красно-белых зовут Кристина.

"В семье Давыдовых прибыло", – написал игрок.

Ранее сегодня, 22 декабря полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сделал предложение своей девушке, модели Анастасии Костенко. Вторая вице-мисс России 2014 года ответила согласием.

В основном составе "Спартака" в этом сезоне Давыдов провел один матч - нападающий провел 78 минут во встрече 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2), не отметившись результативными действиями. Также на его счету 12 игр в ФНЛ за "Спартак-2", за который он забил 2 мяча.

 

В семье Давыдовых прибыло!❤️😊😎

Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69) Дек 22, 2017 at 4:33 PST

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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wilde

По-гусарски хоть?

00:51

anhora

Денис Давыдов существует.

23:16 22 декабря

bvb1987

рановато че то,под чары попал)

19:01 22 декабря

баламошка

Спартаковский Месси разбил хрупкое сердечко Бибигона((

17:28 22 декабря