Денис Давыдов женился

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в Инстаграме сообщил о своей свадьбе. Жену 22-летнего форварда красно-белых зовут Кристина.
"В семье Давыдовых прибыло", – написал игрок.
Ранее сегодня, 22 декабря полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сделал предложение своей девушке, модели Анастасии Костенко. Вторая вице-мисс России 2014 года ответила согласием.
В основном составе "Спартака" в этом сезоне Давыдов провел один матч - нападающий провел 78 минут во встрече 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2), не отметившись результативными действиями. Также на его счету 12 игр в ФНЛ за "Спартак-2", за который он забил 2 мяча.
wilde
По-гусарски хоть?
00:51
anhora
Денис Давыдов существует.
23:16 22 декабря
bvb1987
рановато че то,под чары попал)
19:01 22 декабря
баламошка
Спартаковский Месси разбил хрупкое сердечко Бибигона((
17:28 22 декабря