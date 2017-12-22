Денис Давыдов женился

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в Инстаграме сообщил о своей свадьбе. Жену 22-летнего форварда красно-белых зовут Кристина.

"В семье Давыдовых прибыло", – написал игрок.

Ранее сегодня, 22 декабря полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сделал предложение своей девушке, модели Анастасии Костенко. Вторая вице-мисс России 2014 года ответила согласием.

В основном составе "Спартака" в этом сезоне Давыдов провел один матч - нападающий провел 78 минут во встрече 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2), не отметившись результативными действиями. Также на его счету 12 игр в ФНЛ за "Спартак-2", за который он забил 2 мяча.