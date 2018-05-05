Давид Юрченко: "После матча с "Динамо" в раздевалке стояла гробовая тишина"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко после матча с "Динамо" (1:2) выразил мнение что команда сама себе привезла два мяча. Клуб из Ленинградской области остался на 15-м месте и оформит досрочный вылет в ФНЛ в случае победы "Анжи" над "Ахматом" 6 мая.

– Не получилось выиграть или взять хотя бы одно очко, – отметил Юрченко. – Два пропущенных гола – две своих ошибки. Первая при стандарте, когда я увидел мяч, уже вылетающий из толпы. Пытался его хоть как-то скинуть, выбить, но, коснувшись, траекторию особо не изменил. Вторая ошибка – техническая. Сами себе привезли эти голы, из-за них и проиграли.

– Что было сказано команде в раздевалке?

– Стояла тишина, гробовая тишина, все очень расстроены.

– К судьям в этот раз претензий нет?

– Да вы же сами все видели. Нормально судил, лояльно. Где-то, может, даже к нам симпатия была. Но в итоге сами проиграли.

– "Тосно" на трибуне поддерживал Михаил Боярский, видели?

– Нет. К сожалению, во время игры я на трибуны не смотрел.

– Теперь судьба "Тосно" решается в матче "Анжи" – "Ахмат".

– Кавказское дерби... Увидим в понедельник, как оно будет...

– Какое теперь настроение перед финалом Кубка России?

– Любой спортсмен должен иметь в себе уважение к партнерам, к семьям, которые за нас переживают. Надо на каждую игру выходить с желанием победить. Игра на Кубок – не исключением, хотя перед нами и есть ряд шлагбаумов. Есть наши семьи, ради которых мы также обязаны показывать свою лучшую игру. (Игорь НОВИКОВ)

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