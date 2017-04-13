Давид Юрченко: "О победе "Анжи" над "Зенитом" в Кубке буду рассказывать внукам"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко отметил, что команде было обидно покинуть Санкт-Петербург после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) с ничейным результатом, информирует клубная пресс-служба. Голкипер рассказал, что о победе над питерцами (4:0) в 1/8 финала Кубка России он будет рассказывать внукам.

– Матч с вашим участием, о котором вы с удовольствием расскажете внукам?



– Я думаю, их будет несколько. Поэтому внукам буду долго рассказывать.



– Например?



– Из недавнего, как мы на Кубок обыграли "Зенит".



– Вот они спросят: дедушка Давид, а почему "Зенит" так крупно проиграл? Это потому, что "Анжи" был злым?



– Конечно, и, наверное, мы больше хотели победить. Да и плюс звезды сошлись в тот день над Махачкалой, а точнее над "Анжи Ареной".

– Какие ассоциации в будущем будут приходить на ум, когда будете вспоминать про "Анжи", Дагестан, Махачкалу?

– Тепло, уют, гостеприимство людей. И тот задорный дух, который нам посылают болельщики. Тот огонь и страсть, что исходят от трибун. Не каждая команда может похвастаться такими поклонниками, которые есть у "Анжи".



– Кстати, в последнем туре "Анжи" вновь встретился с "Зенитом". Жалко было упустить победу...



– Жалко не то слово. Обидно. Мы потеряли больше, чем набрали. "Зенит" – очень хорошая команда, но в этот день мы смотрелись куда лучше и больше заслуживали победу.