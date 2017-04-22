13:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Данни выведет "Зенит" с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе

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Стал известен состав "Зенита" на матч 24-го тура чемпионата России против "Урала". Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба выйдет на поле защитник Ибрагим Цаллагов, ворота хозяев будет защищать Андрей Лунев. Португалец Данни выведет команду с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Цаллагов, Жирков, Данни, Юсупов, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Шатов, Маурисиу, Гарсия, Молло, Мак, Эрнани, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Ох и состав((( Луческу, ты когда домой собираешься?

13:28

Levbereg

Вперед УРАЛ!!!

13:15