Данни выведет "Зенит" с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе

Стал известен состав "Зенита" на матч 24-го тура чемпионата России против "Урала". Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба выйдет на поле защитник Ибрагим Цаллагов, ворота хозяев будет защищать Андрей Лунев. Португалец Данни выведет команду с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Цаллагов, Жирков, Данни, Юсупов, Жулиано, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Шатов, Маурисиу, Гарсия, Молло, Мак, Эрнани, Кержаков, Джорджевич.
Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Ровно час до первого матча на @spb_stadium!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 апреля 2017 г.
Стартовый состав сине-бело-голубых pic.twitter.com/1YTaLLwDd1
serzheo
Ох и состав((( Луческу, ты когда домой собираешься?
13:28
Levbereg
Вперед УРАЛ!!!
13:15