Данни выведет "Зенит" с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе

Стал известен состав "Зенита" на матч 24-го тура чемпионата России против "Урала". Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба выйдет на поле защитник Ибрагим Цаллагов, ворота хозяев будет защищать Андрей Лунев. Португалец Данни выведет команду с капитанской повязкой на первый матч на новом стадионе.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Цаллагов, Жирков, Данни, Юсупов, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Шатов, Маурисиу, Гарсия, Молло, Мак, Эрнани, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.