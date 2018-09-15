ЦСКА забил семь безответных голов "Уфе" в молодежном первенстве

ЦСКА разгромил "Уфу" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Армейцы с 17 очками возглавляют турнирную таблицу. Уфимцы идут последними, у команды ни одного набранного балла.

Основные команды проведут матч 15 сентября, начало - 16.30 по московскому времени.

Молодежные команды

7-й тур

"Уфа - мол." (Уфа) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:7 (0:5)

Голы: Янов, 23 (0:1). Пухов, 28 (0:2). Тикнизян, 34 (0:3). Жиронкин, 41 (0:4). Янов, 44 (0:5). Олейников, 55 (0:6). Пухов, 58 (0:7).

Судья: Смирнов (Московская область).

15 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, 15 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 мск