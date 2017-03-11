ЦСКА – второй клуб, забивший 700 мячей в домашних матчах чемпионата

Второй гол Алексея Ионова в ворота "Томи" в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги (4:0) стал для ЦСКА юбилейным, 700-м забитым в домашних матчах чемпионата России. Армейцы занимают второе место в истории турнира по результативности на своем поле. Чаще красно-синих своих болельщиков голами радовал только "Спартак" (781 раз). Третье место в этом рейтинге занимает "Локомотив" – 621 гол. (Кирилл БУРДАКОВ)