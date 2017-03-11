17:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА – второй клуб, забивший 700 мячей в домашних матчах чемпионата

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Второй гол Алексея Ионова в ворота "Томи" в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги (4:0) стал для ЦСКА юбилейным, 700-м забитым в домашних матчах чемпионата России. Армейцы занимают второе место в истории турнира по результативности на своем поле. Чаще красно-синих своих болельщиков голами радовал только "Спартак" (781 раз). Третье место в этом рейтинге занимает "Локомотив" – 621 гол. (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ALECSKA

баламошка только диванную историю его праворукую и помнит, то за клавишы-сюда, то за "свое мясо" справа топит!!

18:52

waleriy

А где-же бомжи , которые больше всех кричат , что они суперкоманда, а на самом деле команда - пшик , самозванцы.

18:44

magtix

Видимо баламошка забыл 15 лет

18:33

sergey.v1968

atl4nt - речь тут не о теме, самрпиарщик

18:19

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