ЦСКА в меньшинстве проиграл "Арсеналу"

"Арсенал" в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги обыграл ЦСКА (1:0). Единственный гол на 80-й минуте встречи после скидки Кирилла Комбарова забил Горан Чаушич.
Армейцы играли в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Константина Кучаева за две желтые карточки.
Это первая победа "Арсенала" над ЦСКА после четырех поражений в рамках чемпионата России. Благодаря этому результату команда Миодрага Божовича с 20 очками поднялась на седьмое место.
Отметим, что в 12-м и 13-м турах "Арсенал" с таким же счетом победил "Краснодар" (дома) и "Зенит" (в гостях) соответственно.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Арсенал" (Тула) - ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: Чаушич, 80.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 20), Горбатенко, Чаушич, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 69), Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Натхо, Кучаев, Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Щенников, Оланаре (Витинью, 58).
Предупреждения: Кучаев, 24. Григалава, 86.
Удаление: Кучаев, 54.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
27 октября. Тула. Стадион "Арсенал". 15120 зрителей.
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА
Новоуепинни
Великий тренер Гончаренко, ученик Слуцкого. Капец вообще )) А ведь предупреждали же умные люди
21:36
Фуля
Гаттузо Крут!!!!!!#! -------- Благодарю, братко. trv71 ------- Предвзятый заголовок, принижающий заслуги Арсенала ------------ Заголовок правильный - вдевятером играл ЦСКА - Головин не игрок. Хотя Арсенал молодцы. Фуля, народный эксперт. )
21:35
SpaMan
Док_ Так-то завтра моих придурковатых красно-белых братьев Ростов также заткнет. 21:34 --- Заскринил.
21:35
rusfed 2.0
Нифигасе че творится. Мда, был ЦСКА клуб адекватный, а стал бу-га-га. Как корабль назовешь, так он и поплывет...
21:34
Док_
Так-то завтра моих придурковатых красно-белых братьев Ростов также заткнет.
21:34
defender_8
Гоша сегодня написал правильную статью об "атаке" ЦСКА. У Витиньо вирус Оланаре, у Головина очумелые ножки, но выхлоп нулевой. Легенда БАТЭ Гончаренко, пора в Кубань.
21:34
andrey62
ЛЕНОРЫЧ, спасибо за все,но настало время уходить! Пожалей болельщиков!!!!!!!!!!!!! НЕ делай из нас Металлист харьков!
21:33
rastasick
Поржали над Зенитом?не смешно уже?)))))
21:33
Фуля
Ну теперь Головина точно в Арсенал возьмут. Ведь когда Арсенал забивал, он как обычно в сторонке курил, а ребята в этот момент стелились - посмотрите повтор.
21:33
trv71
Предвзятый заголовок, принижающий заслуги Арсенала. Арсенал с Миодрагом преобразился, в октябре нанёс поражение Краснодару, Зениту, теперь ЦСКА. Команда на правильном пути. С победой, Тула! Арсенал, Салютую тебе!
21:32
redgy
Тула - футбольный город и это радует! И у них нет супер стадиона как в Казани.. Заслужили короче!
21:32
Рус22
Лапочкин туляк?
21:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все больше убеждаюсь, что Фуля был прав! Головешкин обычный середняк лошарик. За последние 6 игр конявые забили всего один!!!!! голик и как раз, когда Головешкин не играл в Краснодаре просрочке.
21:31
SpaMan
gluk Вот они повылазили чучмеки идите под своими командами коменты оставляйте. Посмотрел бы я на вас и ваши клубы 5 лет без трансферов. Гинер пора на пенсию, Гинер все пропил. 21:29 --- Можно подумать пушкари жируют и затариваются в бутике игроками.
21:31
вояка
Атаки у цска давно нет ... к сожалению, да и в центре полузащиты проблемы очень хорошо видны. Надо бы им от еврокубков отдохнуть. Да и вообще-то по настоящему классных игроков нет ..... хоть нашего розлива, хоть импортных. А туляки молодцы - выжали максимум из моментов и правильно распорядились удалением у соперника.
21:30
gluk
Вот они повылазили чучмеки идите под своими командами коменты оставляйте. Посмотрел бы я на вас и ваши клубы 5 лет без трансферов. Гинер пора на пенсию, Гинер все пропил.
21:29
zoostation
Читалось ещё в прошлом году!
21:29
rastasick
Теперь посмотрим,как Тула пряниками отоварит спартак 1.12.17)))
21:28
Jean4
Читалось еще до матча.
21:28
Федян
Что такое "бюджетный вариант тренера" сегодня получили полное представление.
21:27
Chibisov
А вот эксперД гришин прогнозировал победу коней,обломался пархатый вместе конифеевной и пенсионным фондом страны)
21:27
andrei5116
ха ха ха ожидаемый результат
21:25
Dennnis2397777
Как судья не старался вытянуть конюшню, ни хрена не получилось!
21:25
Бней Иегуда
На классе!))
21:25
Brother Beyond
ЦСКА забыли предупредить, что "Арсенал" тульский, а не лондонский. Вот они в космос и улетели по привычке.
21:25
shpasic
пора Леонида с орбиты возвращать, пока вторую космическую не набрал.
21:24
SpaMan
Пушкари Базель вздули бы одной левой
21:24
HAZELSAMARA
Ну и хорошо. ЦСКА давно пора бы "поснижать" в турнирной таблице.
21:23
Mad Butcher
Опять коней заслуженно опустили
21:23