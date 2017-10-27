ЦСКА в меньшинстве проиграл "Арсеналу"

Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 1:0. Хозяева впервые обыграли армейцев в чемпионате России. Фото twitter.com/pfc_arsenal

"Арсенал" в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги обыграл ЦСКА (1:0). Единственный гол на 80-й минуте встречи после скидки Кирилла Комбарова забил Горан Чаушич.

Армейцы играли в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Константина Кучаева за две желтые карточки.

Это первая победа "Арсенала" над ЦСКА после четырех поражений в рамках чемпионата России. Благодаря этому результату команда Миодрага Божовича с 20 очками поднялась на седьмое место.

Отметим, что в 12-м и 13-м турах "Арсенал" с таким же счетом победил "Краснодар" (дома) и "Зенит" (в гостях) соответственно.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Арсенал" (Тула) - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 80.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 20), Горбатенко, Чаушич, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 69), Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Натхо, Кучаев, Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Щенников, Оланаре (Витинью, 58).

Предупреждения: Кучаев, 24. Григалава, 86.

Удаление: Кучаев, 54.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

27 октября. Тула. Стадион "Арсенал". 15120 зрителей.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА