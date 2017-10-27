21:22 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА в меньшинстве проиграл "Арсеналу"

Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 1:0. Хозяева впервые обыграли армейцев в чемпионате России. Фото twitter.com/pfc_arsenal
Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 1:0. Хозяева впервые обыграли армейцев в чемпионате России. Фото twitter.com/pfc_arsenal
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"Арсенал" в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги обыграл ЦСКА (1:0). Единственный гол на 80-й минуте встречи после скидки Кирилла Комбарова забил Горан Чаушич.

Армейцы играли в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Константина Кучаева за две желтые карточки.

Это первая победа "Арсенала" над ЦСКА после четырех поражений в рамках чемпионата России. Благодаря этому результату команда Миодрага Божовича с 20 очками поднялась на седьмое место.

Отметим, что в 12-м и 13-м турах "Арсенал" с таким же счетом победил "Краснодар" (дома) и "Зенит" (в гостях) соответственно. 

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Арсенал" (Тула) - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 80.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 20), Горбатенко, Чаушич, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 69), Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Натхо, Кучаев, Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Щенников, Оланаре (Витинью, 58).

Предупреждения: Кучаев, 24. Григалава, 86.

Удаление: Кучаев, 54.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

27 октября. Тула. Стадион "Арсенал". 15120 зрителей.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Арсенал Т - ЦСКА

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (29)
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Новоуепинни

Великий тренер Гончаренко, ученик Слуцкого. Капец вообще )) А ведь предупреждали же умные люди

21:36

Фуля

Гаттузо Крут!!!!!!#! -------- Благодарю, братко. trv71 ------- Предвзятый заголовок, принижающий заслуги Арсенала ------------ Заголовок правильный - вдевятером играл ЦСКА - Головин не игрок. Хотя Арсенал молодцы. Фуля, народный эксперт. )

21:35

SpaMan

Док_ Так-то завтра моих придурковатых красно-белых братьев Ростов также заткнет. 21:34 --- Заскринил.

21:35

rusfed 2.0

Нифигасе че творится. Мда, был ЦСКА клуб адекватный, а стал бу-га-га. Как корабль назовешь, так он и поплывет...

21:34

Док_

Так-то завтра моих придурковатых красно-белых братьев Ростов также заткнет.

21:34

defender_8

Гоша сегодня написал правильную статью об "атаке" ЦСКА. У Витиньо вирус Оланаре, у Головина очумелые ножки, но выхлоп нулевой. Легенда БАТЭ Гончаренко, пора в Кубань.

21:34

andrey62

ЛЕНОРЫЧ, спасибо за все,но настало время уходить! Пожалей болельщиков!!!!!!!!!!!!! НЕ делай из нас Металлист харьков!

21:33

rastasick

Поржали над Зенитом?не смешно уже?)))))

21:33

Фуля

Ну теперь Головина точно в Арсенал возьмут. Ведь когда Арсенал забивал, он как обычно в сторонке курил, а ребята в этот момент стелились - посмотрите повтор.

21:33

trv71

Предвзятый заголовок, принижающий заслуги Арсенала. Арсенал с Миодрагом преобразился, в октябре нанёс поражение Краснодару, Зениту, теперь ЦСКА. Команда на правильном пути. С победой, Тула! Арсенал, Салютую тебе!

21:32

redgy

Тула - футбольный город и это радует! И у них нет супер стадиона как в Казани.. Заслужили короче!

21:32

Рус22

Лапочкин туляк?

21:31

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Все больше убеждаюсь, что Фуля был прав! Головешкин обычный середняк лошарик. За последние 6 игр конявые забили всего один!!!!! голик и как раз, когда Головешкин не играл в Краснодаре просрочке.

21:31

SpaMan

gluk Вот они повылазили чучмеки идите под своими командами коменты оставляйте. Посмотрел бы я на вас и ваши клубы 5 лет без трансферов. Гинер пора на пенсию, Гинер все пропил. 21:29 --- Можно подумать пушкари жируют и затариваются в бутике игроками.

21:31

вояка

Атаки у цска давно нет ... к сожалению, да и в центре полузащиты проблемы очень хорошо видны. Надо бы им от еврокубков отдохнуть. Да и вообще-то по настоящему классных игроков нет ..... хоть нашего розлива, хоть импортных. А туляки молодцы - выжали максимум из моментов и правильно распорядились удалением у соперника.

21:30

gluk

Вот они повылазили чучмеки идите под своими командами коменты оставляйте. Посмотрел бы я на вас и ваши клубы 5 лет без трансферов. Гинер пора на пенсию, Гинер все пропил.

21:29

zoostation

Читалось ещё в прошлом году!

21:29

rastasick

Теперь посмотрим,как Тула пряниками отоварит спартак 1.12.17)))

21:28

Jean4

Читалось еще до матча.

21:28

Федян

Что такое "бюджетный вариант тренера" сегодня получили полное представление.

21:27

Chibisov

А вот эксперД гришин прогнозировал победу коней,обломался пархатый вместе конифеевной и пенсионным фондом страны)

21:27

andrei5116

ха ха ха ожидаемый результат

21:25

Dennnis2397777

Как судья не старался вытянуть конюшню, ни хрена не получилось!

21:25

Бней Иегуда

На классе!))

21:25

Brother Beyond

ЦСКА забыли предупредить, что "Арсенал" тульский, а не лондонский. Вот они в космос и улетели по привычке.

21:25

shpasic

пора Леонида с орбиты возвращать, пока вторую космическую не набрал.

21:24

SpaMan

Пушкари Базель вздули бы одной левой

21:24

HAZELSAMARA

Ну и хорошо. ЦСКА давно пора бы "поснижать" в турнирной таблице.

21:23

Mad Butcher

Опять коней заслуженно опустили

21:23