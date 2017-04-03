12:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро, "Зенит" - 38 миллионов рублей

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РФС на своем официальном сайте огласил общую сумму вознаграждений, которые клубы выплатили посредникам в 2016 году. Так, согласно представленным в комиссию РФС по работе с посредниками документам, ЦСКА выплатил вознаграждений посредникам на сумму 2,2 миллиона евро (132,1 миллиона рублей). У "Зенита" эта цифра составила немногим более 38 миллионов рублей, а у "Спартака" – 8,8 миллиона, а также 225 тысяч евро (13,5 миллиона).

Суммы вознаграждений других клубов:

1. "Ростов" – 250 000 рублей и 48 087 евро

2. "Томь" – 440 000 рублей

3. "Крылья Советов" – 17 000 051,78 рублей

4. "Шинник" – 5 020 200 рублей

5. "Балтика" – 1 238 769 рублей

6. "Амкар" – 10 806 960 рублей

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86200.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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WildCat-2k

Попахивает полной чушью! ЦСКА не купил никого! Так с чего выплаты то???

13:39

foreverCSKAforever

Сколько выплатил посредникам Газпром?

13:22

shpasic

опять под столом посредникам со свистком выдавали миллионы?

13:10

Тот самый Зануда

Во как кони занервничали!))))

13:09

Mark Krass

Точно ГВК))

13:00

armi

Что за "посредники"??? Выплаты ЗА ЧТО??? Вонь на пустом месте, но еще одно "утверждение", что Спартак, Зенит и проч. - "ЛУЧШИЕ ВО ВСЕМ"!!!!!!! ТЬФУ!!!!!!

13:00

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