ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро, "Зенит" - 38 миллионов рублей

РФС на своем официальном сайте огласил общую сумму вознаграждений, которые клубы выплатили посредникам в 2016 году. Так, согласно представленным в комиссию РФС по работе с посредниками документам, ЦСКА выплатил вознаграждений посредникам на сумму 2,2 миллиона евро (132,1 миллиона рублей). У "Зенита" эта цифра составила немногим более 38 миллионов рублей, а у "Спартака" – 8,8 миллиона, а также 225 тысяч евро (13,5 миллиона).

Суммы вознаграждений других клубов:

1. "Ростов" – 250 000 рублей и 48 087 евро

2. "Томь" – 440 000 рублей

3. "Крылья Советов" – 17 000 051,78 рублей

4. "Шинник" – 5 020 200 рублей

5. "Балтика" – 1 238 769 рублей

6. "Амкар" – 10 806 960 рублей