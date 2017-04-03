ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро, "Зенит" - 38 миллионов рублей

РФС на своем официальном сайте огласил общую сумму вознаграждений, которые клубы выплатили посредникам в 2016 году. Так, согласно представленным в комиссию РФС по работе с посредниками документам, ЦСКА выплатил вознаграждений посредникам на сумму 2,2 миллиона евро (132,1 миллиона рублей). У "Зенита" эта цифра составила немногим более 38 миллионов рублей, а у "Спартака" – 8,8 миллиона, а также 225 тысяч евро (13,5 миллиона).
Суммы вознаграждений других клубов:
1. "Ростов" – 250 000 рублей и 48 087 евро
2. "Томь" – 440 000 рублей
3. "Крылья Советов" – 17 000 051,78 рублей
4. "Шинник" – 5 020 200 рублей
5. "Балтика" – 1 238 769 рублей
6. "Амкар" – 10 806 960 рублей
WildCat-2k
Попахивает полной чушью! ЦСКА не купил никого! Так с чего выплаты то???
13:39
foreverCSKAforever
Сколько выплатил посредникам Газпром?
13:22
shpasic
опять под столом посредникам со свистком выдавали миллионы?
13:10
Тот самый Зануда
Во как кони занервничали!))))
13:09
Mark Krass
Точно ГВК))
13:00
armi
Что за "посредники"??? Выплаты ЗА ЧТО??? Вонь на пустом месте, но еще одно "утверждение", что Спартак, Зенит и проч. - "ЛУЧШИЕ ВО ВСЕМ"!!!!!!! ТЬФУ!!!!!!
13:00