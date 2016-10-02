ЦСКА уступил "Ростову" и не смог обойти "Спартак" и "Зенит"

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одолел ЦСКА – 2:0. По голу забили капитан хозяев Александр Гацкан и Кристиан Нобоа. Армейцы упустили возможность возглавить турнирную таблицу, обойдя "Спартак" и "Зенит", у которых по 19 очков. Подопечные Леонида Слуцкого имеют на балл меньше и идут третьими. На четвертую строчку поднялся "Ростов", набравший 16 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 2:0 (0:0)

Голы: Гацкан, 66 (1:0). Нобоа, 90+3 (2:0).

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Байрамян (Киреев, 84), Калачев (Препелицэ, 76), Нобоа, Гацкан, Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников (Ионов, 69), Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Головин (Гордюшенко, 89), Еременко, Миланов, Траоре.

Предупреждения: Мевля, 39. Тошич, 43. Игнашевич, 52.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Жвакин, Лебедев (все Санкт-Петербург).

2 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - ЦСКА