ЦСКА уступил "Ростову" и не смог обойти "Спартак" и "Зенит"

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одолел ЦСКА – 2:0. По голу забили капитан хозяев Александр Гацкан и Кристиан Нобоа. Армейцы упустили возможность возглавить турнирную таблицу, обойдя "Спартак" и "Зенит", у которых по 19 очков. Подопечные Леонида Слуцкого имеют на балл меньше и идут третьими. На четвертую строчку поднялся "Ростов", набравший 16 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 2:0 (0:0)
Голы: Гацкан, 66 (1:0). Нобоа, 90+3 (2:0).
"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Байрамян (Киреев, 84), Калачев (Препелицэ, 76), Нобоа, Гацкан, Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников (Ионов, 69), Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Головин (Гордюшенко, 89), Еременко, Миланов, Траоре.
Предупреждения: Мевля, 39. Тошич, 43. Игнашевич, 52.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Жвакин, Лебедев (все Санкт-Петербург).
2 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
blue-white!
Слуцкер, пшёл вон! Надоело это УГ смотреть!
21:53
Dexterous
Какие шикарные атаки от Ростова и голы! ЦСКА - это уже прошлое , а игра у них уныла
21:50
Басист
Мужики!!! Красавцы!!! Молодчаги!!! Возвращаемся в чемпионскую гонку!
21:50
blue-white!
Не ругайте кресло-качалку, он гуру тренерского дела! Просто у него игроков нормальных нет! То ли дело Ростов. Его подбору игроков сами Барселона с Реалом завидуют!))))))))))))))))
21:49
Rivelino13
Поздравляю Ростов.
21:48
spetrov
Саша44, не говори глупостей. Если ты про эпизод якобы с неназначенным пенальти, то защитник (Василий?) играл (и сыграл) в мяч, а вот нападающий сам наткнулся на его ноги. Пора уже, болельщики, взрослее становиться.
21:47
Саша44
Этот тур ещё раз показал нам продажность судей и желание высоких хозяев Зенита и ЦСКА быть на первых ролях в российском футболе. В Питере был уничтожен Спартак, а в Ростове судья Егоров чуть было, "Ростов" ни уничтожил. В двух очевидных моментах судья скромно промолчал в пользу ЦСКА. Хорошо, что "Ростов" забивал "железные" голы. В Питере судья продемонстрировал, что в нашем футболе отсутствует честность, порядочность, уважение к сопернику, уважение к болельщикам. Осталось только уважение к большим деньгам. Такой футбол смотреть противно! А самое главное, что к открытию ЧМ 2018 российский футбол окончательно загнётся. Вот такая у нас перспектива. Мутко планирует править в российском футболе вплоть до 2030г., а футбол помрёт к 2018году, -а чем же тогда будет рулить г.Мутко?
21:44
lvc47_ck
Очередной космос Леньки Физруцкого !!
21:43
spetrov
ростовский свин, причем Мусса-то еще и переученный. Изначально игравший на другом месте. Если не ошибаюсь. А сейчас несколько команд, включая Спартак, "горячее" выглядит. Не значит, что обыграют нас обязательно, но горячее.
21:42
Инквизитор 2013-9
Лосины полные г...а на голову Адекватному Зрителю_ )))
21:42
Стеночкин
Кто заиграл при слуцком в цска? Муса и Головин...Кто еще? Годовая норма хорошего тренера
21:41
вояка
Совсем не так уж и давно Газзаев практически с ровного места создал хорошую команду (по нашим меркам конечно); лёня у армейцев уже семь лет ..... и он очень хорошо пользовался всем что выстроил Газзаевым. Однако время неумолимо, постаревшие последние подпорки вскоре (полагаю в 17ом году) уйдут на пенсию. И что дальше?! Лёня почему - то всё грезит найти суперзвёзд на все позиции, но ..... это не по карману, а в нашем футболе уже давным давно не появлялось мега-игроков. ..... Я вот думаю - что же он будет делать? Если не в этом сезоне так в ближайших следующих цска очень вероятно переместится где-то в середину таблицы, но очень долго ленорыч вряд ли будет терпеть; ему надо деньги заколачивать ..... выходить в ЛЧ .... за это получать бабки не хилые ..... что же будет???? ребята - у кого какое мнение? просветите.....
21:40
Инквизитор 2013-9
Адекватньй Зритель_ Инквизитор 2013-9--- что так, что так ))) Синаалтыкинакутак ))) 21:26 //// Вызовите санитаров!!!!! Он очень опасен!!!! ИДИОТ НА СВОБОДЕ!!!!!
21:38
Sasha Rostovskiy
Молодцы наши Ростовские футболисты !Раскатали Крней с детским матом при очень плохом судействе Егорова--козла вонючего.ненавижу!!Сельмаш вперед,следуюших бьем Спартачей--уродов
21:37
Perry_Garr
foreverCSKAforever Sarkis1957, приедет к вам Зенит во втором круге, будут и пенальти, и удаления ростовчан. 21:12 === чур тебя, чур!! г-н Мутко, наш новый выстраданный президент РФС, наведет порядок в российском футболе.. скоро.. может быть..
21:36
ростовский свин
да у цска огромные проблемы в последние годы с селекцией.Помню цска газзаева - первые в нашем чемпионате супер трансферы - ярошик - олич - вагнер - карвалью- красич плюс все лучшие из нашего чемпа - игнашевич - молодой-), кириченко , алдонин , рахимич и многие другие:-)А сейчас??? Денег у гинера что ли нету? последние удачные приобретения сделаны - 100 лет назад - вернблум и мусса...акинфеев отличный вратарь - но жаль его - надо было еще лет 8 назад валить в европу, а сейчас джанаев посильнее будет.. он реально тащит - пеналь с псв , штрафной в матче с цска.Причем джанаев тащит стабильно уже целый год.Практически ни одного ляпа ...и суперспасения.
21:36
svanillo
valeronych, ну как уж не в скамейке дело. Ведь влиять на игру, по сути, нет возможности никакой. Командная игра в общем-то есть и мы видели её против Байера и даже против Тоттенхема. Но исполнители либо переломанные(Тошич), либо не соответствующие своим позициям(Миланов - не краёк ни разу), либо дико "наевшиеся". Это вопрос к Гинеру, к Слуцкому, ко всему менеджменту ЦСКА. Перезревшая команда. А сейчас просто пожинаются "плоды".
21:36
Ewerchenko
То, что Траоре самый лишний из всех лишних - это 100 процентов, но то, что мой любимый клуб ЦСКА при Слуцком играет в ТРУСЛиВЫЙ футбол, это не надо даже ТТД проводить (хотя по этому показателю у Слуцкого ЦСКА равных нет). Нападающих нет, один трусы протирает на лавке, другой бутсы (даже не стаптывает) стаптывает. Е.Л.Г. огромное спасибо за стадион, он то точно знает что делает и делал, что в его силах, но работа Л.В.С. (включая трансфер Траоре) при трусливом футболе в чемпионате (не считая ЛЧ++++++ - здесь еще хуже), уже порядком надоела, никакой агрессии в атаке (в тактике), как проигрывали тотенхему 1 мяч так дальше и продолжали играть от обороны. Нет ума играть технически, да хотя бы бегайте, пытайтесь устроить прессинг. Вот и Ростов это дказал (он не Тотенхем)
21:35
Promesov
Таблица все интересней и интересней. Помню после паузы в это же время Спартак сильно сдал. Надеюсь это пауза пойдёт на пользу красно-белым и они проведут работу над ошибками, которых хватает. Например два пеналя с Зенитом, удаление с Анжи, где он вчистую проиграл албанцу. После перерыва важные матчи с Ростовом и ЦСКА. Если на зимний перерыв уйдём в лидерах, то будет очень зачетно для Массимо. В летнее транс окно надо поработать над крайним защ, атак. полузащ(жано, попов иностранцы - эту позицию "фантазиста" надо усилить, убрав кого-нибудь из них. Они не создают другим моменты, как жулиано вырезал на Витселя). Вратаря тоже бы цсилить. В целом такие игры показывают слабые места, над которыми надо работать. Очень слабый состав на руускх позициях и Ещенко и Глушаков и Ребров и Кутепов и Комбаров и Зобнин(надеюсь он будет прибавлять). У Спартака слабее русская позиции, чем у Зенита да и у ЦСКА тоже.
21:34
Инквизитор 2013-9
Nika11 Я не знаю,кто такие Слуцкий,Каррера,Сёмин,Черчесов - Я знаю,что Курбан Бердыев реальный футбольный тренер!
21:34
Perry_Garr
Стеночкин Слуцкому пора дать нобелевскую премию,как трениру который проехал столько времени на богаже ппредыдущего(Газаева).за столько времени не найдя ни одного центрального защитника... 21:06 ==== пипл хавает, гинеровские денежки на судеек и стадион, да на пиар в газетенках всяких..
21:33
Инквизитор 2013-9
Адекватньй Зритель_//// Доровки. Тебя АЗ, Зенит не порвал? Ростов не порвал? Живучий!))) Дай Бог!
21:33
Nika11
Я не знаю,кто такие Слуцкий,Каррера,Сёмин,Черчесов - Я знаю,что Курбан Бердыев реальный футбольный тренер!
21:32
foreverCSKAforever
Нефан, судей на матч с Уралом уже подобрали? Из проверенных или новеньких привлечете, чтобы никто "не догадался"?
21:31
Perry_Garr
Kalach Спартак два раза подряд проиграл и остался лидером... Это что, дежа вю?)))) 21:06 ==== дежа вю не дежа вю, а когда спартак еще и от Ростова выцепит, вот тогда репу и чеши..
21:30
spetrov
...Я уж не говорю про Вагнера и Карвалью.
21:28
П_о_в_а_р
Скажити, а Леонидий уже геть?
21:28
Nika11
Слуцкий если бы был тренер,Панченко в аренду не отдал бы
21:27
Адекватньй Зритель_
Инквизитор 2013-9--- что так, что так ))) Синаалтыкинакутак )))
21:26
spetrov
sarkis1957, да, наш нынешний отдел комплектации вызывает вопросы. Хоть Евгений Леннорович и говорит, что всем доволен. Столько промашек (на мой взгляд). А ведь у нас когда-то Олич и Кириченко на равных за место в составе боролись.
21:26