ЦСКА - "Урал": Жигулев дебютирует в составе гостей

"Урал" объявил стартовый состав на матч шестого тура российской премьер-лиги против ЦСКА. С первых минут у екатеринбуржцев сыграет один номинальный нападающий - Андрей Панюков. За команду дебютирует арендованный у "Краснодара" полузащитник Илья Жигулев.

"Урал": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Кулаков (к), Балажиц - Димитров, Жигулев, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалфи - Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Егорычев, Араторе, Ильин.

ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 по посковскому времени