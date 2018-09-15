ЦСКА – "Уфа". Трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча "Уфы" и ЦСКА в столице Башкирии. Сыграют команды в субботу, 14 сентября, на стадионе "Нефтяник". Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Армейцы и уфимцы по-разному начали чемпионат, у первых – девять очков после шести матчей, а вторых четыре после такого же количество встреч. В то время как у лидирующих "Зенита" и "Спартака" 16 и 14 соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Уфа".

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ЦСКА – "Уфа": трансляция