13:08 | Футбол — РПЛ

ЦСКА стартовал с выездной победы над "Крыльями" в молодежном первенстве России


ЦСКА на выезде обыграл "Крылья Советов" (3:1) в матче 1-го тура молодежного первенства России. В составе победителей голами отметились Иван Олейников, Артем Попов и Виталий Жиронкин. У проигравших единственный мяч на счету Егора Голенкова.

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1-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА - 1:3 (0:3)

Голы: Олейников, 11 - с пенальти (0:1). Попов, 16 (0:2). Жиронкин, 30 (0:3). Голенков, 74 - с пенальти (1:3).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

31 июля. Самара. Стадион "Металлург".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/

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