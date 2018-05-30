ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы с огромным отрывом, "Барселона" и "Реал" - в тройке

ЦСКА стал самым сыгранным клубом Европы в сезоне-2017/18 согласно исследовательской компании CIES. Рейтинг рассчитывался по среднему количеству лет, которое футболисты первой команды провели в клубе.
Главные старожилы ЦСКА - линия обороны. В команде с 2001 года выступает Алексей Березуцкий, с 2002-го - Василий Березуцкий, вратарь и капитан Игорь Акинфеев играет в основе с 2003 года, а Сергей Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004-м.
Армейцы победили с гигантским отрывом от второго места - почти 2 года. В пятерку лидеров также вошли три испанских клуба - "Барселона", "Реал" и "Атлетик", который принципиально отказывается от игроков небаскского происхождения. Четвертым стал украинский "Шахтер".
Второй по стабильности российский клуб - "Локомотив" - занял только 31-е место (3,04 года), "Ахмат" стал 33-м (3,02), "Краснодар" - 36-м (2,99).
- Ахмат (футбол)
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Василий Березуцкий
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Шахтер Дн
- Атлетик
- Краснодар
Псевдоним Псевдонимыч!
Ни о какой сыгранности это не говорит. Неправильный заголовок, кто то и по десять лет вместе, а сыгранности никакой!!!
17:03
NF
Странно, на результаты что-то не влияет...
16:51
su suum
Отличная география! Хабаровск прямо-таки удачно на северном Урале вписался.
16:49