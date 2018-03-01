ЦСКА поздравил Карвалью с 35-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэла Карвалью. Сегодня, 1 марта, бразильскому хавбеку исполняется 35 лет.

Напомним, Карвалью выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России. Кроме того, бразилец помог красно-синим выиграть Кубок УЕФА, став самым ценным игроком финального матча против "Спортинга" (3:1) - на его счету три голевые передачи в той встрече.

Также армейский клуб поздравил с днем рождения исполнительного директора Дмитрия Егорова, которому исполняется 45 лет, и чемпиона СССР-1970 Марьяна Плахетко. Экс-игроку московской команды – 73 года.

Также сегодня отмечает день рождения легендарный Даниэль Карвальо. Feliz aniversário! pic.twitter.com/eOCRO38BNn – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 марта 2018 г.