10:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Гинера с днем рождения

0
0
0
0

ЦСКА на своем официальном сайте поздравил президента команды Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

– Коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента клуба Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича армейский клуб одержит еще немало ярких побед! – говорится в сообщении армейцев.

Гинер стал во главе армейского клуба в феврале 2001 года, за время его президентства команда выиграла 20 трофеев.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnyem-rozhdeniya-evgeniy-lennorovich/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий