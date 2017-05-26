ЦСКА поздравил Гинера с днем рождения

ЦСКА на своем официальном сайте поздравил президента команды Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

– Коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента клуба Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича армейский клуб одержит еще немало ярких побед! – говорится в сообщении армейцев.

Гинер стал во главе армейского клуба в феврале 2001 года, за время его президентства команда выиграла 20 трофеев.