ЦСКА поздравил Цауню с 30-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Цауню. Сегодня, 19 января, латвийскому хавбеку исполняется 30 лет.

Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. За это время он принял участие в 83 матчах, забив 6 мячей. Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды - обаладелем национального кубка, а также один раз завоевал суперкубок страны.

⚽⚽⚽⚽⚽⚽ Все голы сегодняшнего именинника Цауни за #ЦСКА, включая пушечный выстрел в ворота Крыльев! pic.twitter.com/2DSb9GrfzP – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 января 2018 г.