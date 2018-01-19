11:27 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА поздравил Цауню с 30-летием

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ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Цауню. Сегодня, 19 января, латвийскому хавбеку исполняется 30 лет.

Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. За это время он принял участие в 83 матчах, забив 6 мячей. Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды - обаладелем национального кубка, а также один раз завоевал суперкубок страны.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Играл как Бекхэм.

11:50